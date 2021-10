Paris La Petite Halle île de France, Paris Nuit Blanche : Carte Blanche à ABRI La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nuit Blanche : Carte Blanche à ABRI La Petite Halle, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 22h à 3h

gratuit

Pour célébrer ses 3 ans d’existence ABRI a choisi de présenter pour cette nuit ses différentes facettes : concert, performance expérimentale et DJ Sets. La Petite Halle de la Villette donne carte blanche au label ABRI CATALOG. La soirée débutera sur une performance du peintre BISK accompagné par le producteur Peow Beow puis suivra ABY FULANI, aux commandes de son Live Set aquatique et saisissant. Pour finir la soirée les DJs du label : DLGHT, MOAR et PEOW BEOW prendront les platines pour partager leurs pépites bass music, expérimentales et le catalogue du label. EURROPE du label rennais Harpies Records sera l’invité d’honneur de ce DJ Set. BISK & PEOW BEOW : Performance Action Painting Bisk est un writer de la banlieue sud tombé dans la culture du graffiti courant 2007, il a rapidement développé un style baroque, fourmillant de détails, un goût certain pour la sculpture et un féroce appétit pour se déployer sur toute surface à portée de bombe. Pour La Nuit Blanche, il propose une performance inédite en compagnie du producteur Peow Beow aux machines. La peinture et la musique seront lié dans un mélange explosif. Entrée libre Pass sanitaire requis Concerts -> Électronique La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact :La Petite Halle 0982259181 bastien@lapetitehalle.com https://www.facebook.com/events/1309275592861127 Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-10-02T22:00:00+02:00_2021-10-03T03:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris