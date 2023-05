Nuit Blanche aux Amarres avec Graciela Cassel Les Amarres, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Whitenight / Vidéo / Un train accélère au rythme d’une nuit magique qui transforme la ville.

Graciela Cassel est née en Argentine et vit maintenant à New York. Elle est titulaire d’un master en arts plastique de la New York University et a reçu un Master in Fine Arts de la School of Visual Arts. Ses vidéos ont été montrées dans plus de cinquante festivals internationaux et elles y ont reçu plusieurs prix. Ses films ont reçu le Queens Arts Fund en 2016 et 2020. Elle a reçu le prix de meilleure réalisatrice femme du festival de court-métrage international de Barcelone en 2021 pour son projet vidéo CityLife II.

Graciela Cassel propose Whitenight,une vidéo immersive du métro new-yorkais et interroge le spectateur sur sa propre vision de ce que représente la ville urbaine.

« Un train entre dans une scène éthérée, où la lumière et l’obscurité transforment une ville. Des reflets nocturnes scintillants apparaissent entre les lignes ondulées sur l’écran. Les vieux souvenirs sont dissous alors qu’une nouvelle version de la ville apparaît. Le rythme de la musique et l’écho d’une voix composent une nuit magique tandis que la vitesse du train s’accélère ».

Avec le soutien de la Mairie du 13e arrondissement.

Pour Nuit Blanche aux Amarres, venez découvrir également :

– de 19H à minuit, la projection de Julie Coulon, Kissing in a Cabriolet, à l’étage.

– à 20H30, la performance de Julie Coulon et Zakary Bairi, Goodbye to All, dans le hall.

– de 21H à 22H, un moment dansant sur des airs de cinéma, dans le hall.

– à 22H, un concert surprise dans le hall.

Les Amarres 24 quai d’Austerlitz 75013 Paris

Contact :

Graciela Cassel