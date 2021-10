Nuit Blanche au Village Reille Village Reille, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Programmation pluridisciplinaire

Nous vous attendons samedi 2 octobre prochain au Village Reille pour un parcours sonore et lumineux en déambulation dans les espaces extérieurs de l’ancien couvent des sœurs franciscaines Marie de La Passion.

AU PROGRAMME DE CETTE NUIT

⛪ Mise en lumière des magnifiques vitraux de la Chapelle Sainte Jeanne d’Arc et des jardins par l’équipe de Kkokka Sound.

Création d’une planète réfléchissante par Nicoleta Rodolaki, artiste du site.

Animation mapping sur l’arrière de la Chapelle par Nicoleta Rodolaki et l’équipe Kkokka sound.

Fresque murale illuminée par Alexandra Sauve, artiste du lieu.

PLEASE PLANT THIS BOOK 2021

installation poético-botanique sonore d’Isabelle Delatouche

En collaboration avec Yenga Nkoko, Éric Sfar et les voix de quelques occupant·e·s

En 1968, l’écrivain-poète américain Richard Brautigan distribuait dans les rues de San Francisco des sachets de graines sur lesquels étaient imprimés des poèmes invitant les passants à s’inspirer des plantes pour rendre le monde meilleur.

En 2021, ces poèmes reprennent sens et racines, il est temps de les disséminer à nouveau, chuchotés à l’oreille de qui veut bien prendre le temps d’écouter l’herbe, les feuilles, les fleurs et les racines murmurer.

️ Affiche réalisée par Jérôme Foubert, artiste du lieu. Typographie Basteleur par Keussel pour VTF

☀️ VILLAGE REILLE☀️

C’est un projet d’occupation temporaire porté par Plateau Urbain qui regroupe 58 structures très diverses, allant de la structure artistique à la jeune entreprise, en passant par des associations et des entreprises de l’ESS. Ces structures cohabitent avec le centre d’hébergement et de stabilisation géré par Aurore***, mais aussi une colocation solidaire et interculturelle initiée par Caracol.

Avec le soutien de la Région Ile-de-France



Nuit Blanche -> Nuit Blanche

Village Reille 11 impasse Reille Paris 75014

6 : Glacière (684m) 6 : Saint-Jacques (813m)



Contact :Village Reille https://www.facebook.com/events/1009504266287973/

Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

© Village de Reille