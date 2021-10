Paris Mémorial de la Shoah île de France, Paris Nuit Blanche au Mémorial de la Shoah avec Esther Shalev-Gerz Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Nuit Blanche au Mémorial de la Shoah avec Esther Shalev-Gerz Mémorial de la Shoah, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Entre l’écoute et la parole. Derniers témoins, Auschwitz 1945-2005 d’Esther Shalev-Gerz, Installation vidéo, 2005 Pour sa première participation à la Nuit Blanche le Mémorial de la Shoah a choisi de proposer Entre l’écoute et la parole. Derniers témoins, Auschwitz 1945-2005, tune installation vidéo de l’artiste Esther Shalev-Gerz. L’œuvre sera projetée sur la façade du Mémorial de la Shoah de Paris dans la nuit du 2 au 3 octobre 2021,, de 19h jusqu’à 2 heures du matin. En 2005, invitée à concevoir une exposition dans l’Hôtel de Ville de Paris à l’occasion du soixantième anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, Esther Shalev-Gerz a travaillé à partir des témoignages filmés de soixante survivants demeurant en région parisienne : « J’ai prélevé les « inter-dits » des enregistrements, […] afin de faire les portraits des témoins à partir de leurs silences ». Visites en nocturne A l’occasion de la Nuit Blanche, le Mémorial de la Shoah ouvre exceptionnellement ses portes samedi 2 octobre de 18h à 23h. Visites gratuites et en accès libre de l’exposition permanente et des expositions temporaires : Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie et La voix des témoins Animations -> Autre animation Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

© Mémorial de la Shoah, Mairie de Paris. Réalisation mk2. Extrait.

