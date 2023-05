Nuit Blanche au Comptoir Le Comptoir, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h30 à 00h00

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la Nuit Blanche, la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) vous invite, au cœur de son Comptoir, pour observer les différents visages de la nuit. Géographes, anthropologues, musicologues, littéraires et historiens vous emmèneront, au travers de leurs parcours et travaux, vers ce nouvel horizon.

La nuit n’est pas l’inverse du jour. Cette réflexion est

surprenante bien que chacun·e la comprenne à bas-bruit : ce que l’on

fait de nuit, on ne le fait pas de jour, ce que l’on dit la nuit est

souvent tue le jour. À la faveur de la nuit nos relations et nos

manières d’être se modifient. Les sciences sociales se sont emparées

depuis plus de vingt ans de cet objet obscur et délaissé et leurs études

sont formelles : l’espace-temps transforme toutes les personnes et les

objets qui y entrent et en ressortent différents.

Une opportunité inédite de découvrir Le Comptoir, le nouveau lieu de rendez-vous avec les sciences humaines et sociales niché au premier étage de la FMSH

LE PROGRAMME

Ouverture des portes à 19h30 jusque minuit

19h55 | Ouverture de la nuit

Ô Nuit أيها الليل de Gibran Khalil Gibbran

Extrait de SIGILA, 23. La nuit-A noite, printemps-été 2009

Lu par Assia BOUNNAH / 4 min

20h – Lumières sur la ville

Éclairage des villes et pollution lumineuse

Samuel CHALLEAT, géographe (CNRS Toulouse) / 20 min

Éclairer la nuit là où elle tombe reconfigure le lieu précisément où

elle tombe en en transformant l’espace qui s’agrandit au lieu d’en être

réduit, et la durée qui s’allonge là où recule l’obscurité. Alors,

l’éclairage public s’étend, la dépense énergétique s’accroît, et la

qualité écologique de l’environnement nocturne se détériore. Ce dernier

aspect fait l’objet de l’attention de l’auteur qui expose ces

détériorations et les choix socio-écologiques des populations et de

leurs autorités pour les réduire.

20h25 – Qui a peur de la nuit ?

Alain CABANTOUS, historien moderniste / 20 min

En privilégiant le cadre de l’Europe moderne (XVIIe-XVIIIe

siècle), Alain Cabantous reviendra sur les distinctions et les

complémentarités des comportements et des sentiments devant la peur de

la nuit, devant la peur dans la nuit.

20h45 – Quelques mesures nocturnes

Chansons de Bernard LORTAT-JACOB, ethnologue, musicologue / 20 min

Voix et clavier

21h15 – Lit de nuit

Nelly SANCHEZ, docteure en lettres, spécialiste de la littérature féminine du XIXe et XXe siècles / 20min

Quelle est la place du lit dans la littérature française ? Trop

réduite alors même que ce lieu occupe un tiers de notre existence.

Comment expliquer ce silence relatif sur cet objet/lieu qui symbolise à

lui seul toute la condition humaine ? Retour sur les journées d’études

organisées le 20 et 21 mars à l’université de Limoges.

21h35 – Que jamais le temps ne se brise

Brigitte BAPTANDIER, directrice de recherches au CNRS, ethnologue et sinologue / 20 min

Un pèlerinage au mont sacré de l’Ouest, le Mont de la fleur (Chine),

doit s’accomplir au cœur de la nuit afin d’absorber les émanations de

l’aurore au lever du soleil. Une randonnée céleste entre rêves, mythes

et altération des sens. Une dynamique nocturne créatrice de

métamorphoses.

Lectures poétiques franco-portugaise

Sol invictus/Soleil invictus

Extrait de SIGILA, 50. Éclipses-Eclipses, automne-hiver 2022

Lus par Pedro VIANNA et Assia BOUNNAH / 1,30 min

22h – Fêtes de nuits

Guy BORDIN, ethnologue, réalisateur / 20 min

Représentations et vécu de la nuit des Inuit du village de

Mittimatalik, situé au nord du 72e parallèle sur la Terre de Baffin,

c’est-à-dire un des villages inuit les plus au nord, au-delà du cercle

polaire, là où selon solstices et équinoxes la vie oscille entre

obscurité permanente et lumière continue. Dans ces conditions, comment

les importantes fêtes nocturnes prises dans leur ensemble informent le

rapport inuit à la nuit et influencent les cycles temporels de la vie

familiale et sociale.

Lectures poétiques franco-portugaise

Um Astro/Un astre

Extrait de SIGILA, 16. L’ombre- A sombra, automne-hiver 2005

Lus par Pedro VIANNA et Assia BOUNNAH / 2 mn

22h20 – Travailler là où la nuit est tombée

La nuit prend ici un sens métaphorique pour celles qui furent confrontées à l’impossibilité de poursuivre leurs travaux. Les conditions politiques apparues dans leur pays ont entravé leur liberté académique. En exil, elles tentent de la recouvrer. Depuis ce seuil en clair-obscur, elles viennent nous en parler. / 40 min

Cristiane DERANI

Professeure de Droit International, Économique et de l’Environnement à

l’Université Federal de Santa Catarina (Brésil), Cristiane DERANI est

actuellement en France à l’Université Panthéon Sorbonne Paris 1, pour

travailler sur un projet abordant les systèmes agricoles, la

biodiversité et les changements climatiques. Au Brésil, elle coordonne

le réseau latino-américain sur le nouveau constitutionnalisme

démocratique. Elle a pu sentir, dès les premiers moments du gouvernement

antérieur, la politique de combats contre les universités et les

sciences humaines. Présidente des études de Maîtrise et Doctorat de son

université, Cristiane Derani a dû faire face aux coupes colossales des

budgets de recherches. Dès lors, le congrès organisé chaque année sur le

nouveau constitutionnalisme latino américain n’a pas été financé pour

cause de « financement de rencontres communistes ».

+ Lauréate du programme DEA

23h | Lectures poétiques franco-portugaise

Na noite terirvel/Dans la nuit terrible

Extrait de SIGILA, 23. La nuit-A noite, printemps-été 2009

Lus par Pedro VIANNA et Assia BOUNNAH / 6 min

23h10 – La nuit de la parole. Écouter le silence

Deborah PUCCIO-DEN, ethnologue / 20 min

En cinq scènes nocturnes européennes ethnographiées sur le long

terme, l’autrice révèle les relations structurantes qui, cachées de

jour, s’énoncent pourtant bien la nuit mais d’une toute autre manière :

bal masqué slave, procession nocturne d’une vierge andalouse, omerta

mafieuse, rêverie d’un juge anti-mafia cloîtré et danse kizomba en

banlieue entre partenaires sexués et quasiment muets.

23h30 | Clôture de la nuit

Ô Nuit أيها الليل de Gibran Khalil Gibbran

Extrait de SIGILA, 23. La nuit-A noite, printemps-été 2009

Lu par Assia BOUNNAH / 2 min

