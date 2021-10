Paris Centre tchèque de Paris île de France, Paris Nuit blanche au Centre tchèque Centre tchèque de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Nuit blanche au Centre tchèque Centre tchèque de Paris, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Un concert pour clôturer l’exposition d’art contemporain NetGallery #3 et une installation interactive de l’ensemble Résonances Lyriques, créée spécialement pour la Nuit blanche au Centre tchèque. Résonances Lyriques : La Caverne de Platon Des choses et d’eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres… Des sons, ils ne connaissent que les échos… Des illusions et du réel dans une installation interactive créée par l’ensemble Résonances Lyriques, en résidence au Centre tchèque. Résonances Lyriques : Marie Verhoeven, Dominique Defontaines, Jan Krejčík Performances à 22h et 22h30 Au Paris-Prague Jazz Club (dans la cave) Concert de Prosper Concert – performance de Prosper Legault dans l’exposition d’art contemporain NetGallery #3 « Une affaire d’inconnu ». Concert à 21h Dans la Salle Janáček (1er étage)

Centre tchèque, 18 rue Bonaparte, 75006 Paris paris.czechcentres.cz

4 : Saint-Germain-des-Près (275m) 10 : Mabillon (371m)

Contact :Centre tchèque de Paris +33 (0) 1 53 73 00 22 paris@czech.cz https://paris.czechcentres.cz/fr/ https://www.facebook.com/CzechCentreParis/

