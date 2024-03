Nuit Blanche au Centre culturel canadien Centre culturel canadien Paris, samedi 1 juin 2024.

Nuit Blanche au Centre culturel canadien Passez votre Nuit Blanche au Centre culturel canadien ! Samedi 1er juin, le Centre culturel canadien vous ouvre ses portes pour la 22e édition de la Nuit Blanche, de 19h à 23h. Samedi 1 juin, 19h00 Centre culturel canadien Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T19:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T19:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:00:00+02:00

Passez votre Nuit Blanche au Centre culturel canadien ! Samedi 1er juin, déambulez dans tout Paris à la découverte d’une riche programmation d’expositions, de performances, d’installations et d’événements… Le Centre culturel canadien vous ouvre ses portes pour la 22e édition de la Nuit Blanche, de 19h à 23h !

Composition pour un ensemble, ou L’Esprit des Jeux : exposition en accès libre de 19h à 23h (dernière entrée à 22h)

(dernière entrée à 22h) L’art en mouvement : un programme de films sur l’art sera projeté à 19h et 20h30

Clive Holden – Composition pour un ensemble, ou L’Esprit des Jeux

Le cinéaste canadien et artiste numérique Clive Holden s’intéresse à la représentation de la célébrité, ainsi qu’aux communautés de personnes qui rendent possibles cette célébrité. Spécifiquement conçue pour les Jeux olympiques et paralympiques, l’exposition “Composition pour un ensemble ou L’Esprit des Jeux” est centrée sur une projection grand format mettant en valeur l’image athlétique. Clive Holden travaille à partir d’archives des Jeux olympiques et paralympiques passés et d’autres contextes sportifs majeurs, et mixe les images spectaculaires de la gestuelle athlétique, le potentiel dramatique des visages et les personnes de l’ombre (entraîneurs, soignants, familles…) qui gravitent autour des athlètes. Œuvre de post-cinéma ; sculpture cinétique ; peinture en mouvement ou performance en direct, cette grande image en mouvement – innovante et ambitieuse dans son esprit et sa forme – résonne avec l’esprit athlétique, et celui des Jeux.

– Commissaires : Catherine Bédard et Steven Bulger

– Avec le soutien du Comité paralympique canadien et de l’Office national du film du Canada.

Programme de films sur l’art – L’art en mouvement

En regard de l’exposition “Composition pour un ensemble”, le Centre culturel canadien diffuse une sélection de films issus de la programmation des dernières éditions du Festival international du film sur l’art de Montréal. La programmation “L’art en mouvement” réunit 6 films montrant des corps et des esprits fabuleux dans leurs variétés, leurs expressions et leurs poétiques, en rupture avec toute idéalisation ou recherche de perfection esthétique, technique ou performative.

– Deux séances de projection de la sélection (81 minutes) à 19h et 20h30.

– En partenariat avec le Festival international du Film sur l’art de Montréal.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://canada-culture.org/event/nuit-blanche-2024/ »}] [{« link »: « https://canada-culture.org/event/composition-pour-un-ensemble-ou-lesprit-des-jeux/ »}, {« link »: « https://canada-culture.org/event/lart-en-mouvement-3/ »}, {« link »: « https://paralympique.ca/node/146 »}, {« link »: « https://www.onf.ca/ »}, {« link »: « https://lefifa.com/ »}]

Nuit Blanche Centre culturel canadien

Clive Holden, Unsung (2024)