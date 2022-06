Nuit Blanche à Sedan Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Nuit Blanche à Sedan Sedan, 1 octobre 2022, Sedan. Nuit Blanche à Sedan En ville Sedan

2022-10-01 – 2022-10-01

En ville Sedan 08200 Sedan La Ville de Sedan, participe à la manifestation artistique et culturelle « Nuit Blanche ».Dans divers lieux situés dans le centre-ville, le public découvrira des installations et/ou des performances artistiques. La Ville de Sedan offre un programme riche, ce samedi 1er octobre, grâce auquel vous découvrirez, au fil de vos flâneries, des spectacles de musique, danse, chant. Vous visiterez des expositions… +33 3 24 27 73 41 https://www.charleville-sedan-tourisme.fr/actus/sedan/nuit-blanche-de-sedan-2021/ En ville Sedan

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégorie d’évènement: Sedan Autres Lieu Sedan Adresse En ville Ville Sedan lieuville En ville Sedan

Sedan Sedan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sedan/

Nuit Blanche à Sedan Sedan 2022-10-01 was last modified: by Nuit Blanche à Sedan Sedan Sedan 1 octobre 2022

Sedan