Samedi 2 octobre, La Place met à l’honneur la danse pour une programmation en trois temps dans le cadre de Nuit Blanche, avec : soirée jam session en studio Léo Ferré, crossover musique classique et danse hip-hop à la MPAA, et démonstrations de danse à la boutique Paris Rendez-Vous rue de Rivoli.

Programme complet de la soirée du samedi 2 octobre :

Venez nombreux vibrer et danser sur le son des djs Sam One, Yugson et Mab’ish

La Place, Canopée des Halles · 19h>01h

La MPAA invite des musiciens et des danseurs amateurs à se produire sur le site de La Canopée de 20h à minuit. Des groupes de musique de chambre se succèderont et des danseurs Krump ou Hip-hop seront invités à improviser sur la musique : rencontre improbable en perspective !

MPAA, Canopée des Halles · 20h>00h

–

4 danseurs, accompagnés d’un speaker, proposeront des shows de danse hip-hop sur le parvis de la boutique Paris Rendez-Vous.

Boutique Paris Rendez-Vous, Hôtel de ville – 29 rue de Rivoli · 19h>23h

—

️ Entrées libres – soirée organisée à l’occasion de la Nuit Blanche.

Pass sanitaire à présenter à l’entrée de chaque lieu, et port du masque obligatoire pour le public.

