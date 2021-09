Paris MPAA/La Canopée - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs île de France, Paris Nuit Blanche à la Canopée MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’évènement: île de France

Programmation pluridisciplinaire à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de la Canopée Lancement de l’Olympiade culturelle autour d‘étonnantes rencontres entre musique classique et danses urbaines ! À l’occasion de la Nuit Blanche, la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA), en partenariat avec le Centre Hip-Hop La Place et ProQuartet-CEMC invitent des musicien·ne·s et des danseur·se·s amateur·rice·s à se produire sur le site de la Canopée de 20h à minuit. Des groupes de musique de chambre se succèdent et des danseur·se·s Krump ou Hip-hop sont invité·e·s à improviser sur leur musique. En partenariat avec : La Place, Centre culturel Hip-Hop de la ville de Paris et ProQuartet – Centre européen de musique de chambre de Paris. https://www.mpaa.fr/ https://laplace-paris.com/ https://www.proquartet.fr/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 10 passage de La Canopée Paris 75001

1, 4, 7, 14 • Châtelet – Les Halles 29 • Turbigo – Etienne Marcel 38 • Les Halles – Centre Georges Pompidou 21 ou 67 • Rivoli – Pont neuf RER : A, B, D • Châtelet – Les Halles

