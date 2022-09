Nuit Blanche à Charleville Charleville-Méziêres Charleville-Méziêres Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Nuit Blanche à Charleville Charleville-Méziêres, 8 octobre 2022, Charleville-Méziêres. Nuit Blanche à Charleville

En ville Charleville-Méziêres

2022-10-08 – 2022-10-08 En ville Charleville-Méziêres Ardennes Charleville-Méziêres Dans la nuit du 8 au 9 octobre prochain, Charleville-Méziêres vibrera au rythme de la treiziême édition de Nuit Blanche. Les propositions artistiques vont ravir un public nombreux qui découvrira la ville de Charleville-Méziêres sous un autre angle ! Plusieurs sites exceptionnels s’animent dans la ville grâce au travail d’artistes et de professionnels audacieux, des mises en scênes étonnantes et éblouissantes. La ville devient une scêne artistique géante… Plusieurs parcours mênent le public tout au long de la nuit, dans les différents lieux insolites et inhabituels pour des performances et expositions artistiques variées.Cliquer ici pour découvrir le programme +33 3 24 32 44 40 https://www.charleville-sedan-tourisme.fr/actus/sortir/nuit-blanche-charleville-2022/ En ville Charleville-Méziêres

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Méziêres Adresse En ville Ville Charleville-Méziêres lieuville En ville Charleville-Méziêres

Nuit Blanche à Charleville Charleville-Méziêres 2022-10-08 was last modified: by Nuit Blanche à Charleville Charleville-Méziêres Charleville-Méziêres 8 octobre 2022

Charleville-Méziêres