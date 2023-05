Nuit Blanche à Bobigny : SUPERPO de Malte Martin Esplanade Paul Eluard, 3 juin 2023, Bobigny.

Le samedi 03 juin 2023

de 21h45 à 00h00

.Tout public. gratuit

M5 / Bobigny Picasso + 5 mn à pied

T1 / Hôtel de Ville de Bobigny

Superpo : Ici commence ailleurs ! / Performance / Projection participative de créations typographiques sur les mots voyageurs

Malte Martin

est designer graphique et d’espace, scénographe urbain et plasticien. Né à

Berlin, il vit et travail à Paris. Son parcours transfrontalier et

transdisciplinaire est jalonné par des influences multiples. Il débute son

parcours par une formation dans la lignée du «Bauhaus» à la Kunstakademie

Stuttgart, avant d’intégrer les Beaux-Arts de Paris et d’entrer dans l’atelier

Grapus.

Aujourd’hui,

il poursuit son voyage dans le monde visuel avec son atelier graphique Écouter

pour voir, associé avec Vassilis Kalokyris et Benjamin Fernandes, et son

laboratoire Agrafmobile, théâtre visuel itinérant pour investir l’espace urbain

et les territoires du quotidien.

Dès la tombée de la nuit, des « Mots

voyageurs », venus d’autres langues avant d’être considérés comme français,

seront lus en direct par des artistes et habitants de Bobigny. Ces mots et

autres créations langagières en direct seront projetés à grande échelle sur la

façade d’un immeuble du Centre-ville, sous la forme d’un jeu combinatoire des

formes et des couleurs des lettres, créant ainsi à chaque fois des nouvelles

silhouettes de mots.

Avec le soutien de la Ville de Bobigny et du Département de la Seine-Saint-Denis.

Esplanade Paul Eluard Cité Paul Eluard 93000 Bobigny

