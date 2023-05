Nuit Blanche 2023 – Les parcours LSF, 3 juin 2023, .

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 22h30

.Tout public. gratuit

Deux parcours de visites LSF/FR à destination des

personnes sourdes et malentendantes vous sont proposés dans le cadre de cette manifestation artistique dédiée à la création contemporaine !

La Nuit Blanche passe à l’heure d’été !

Cette année la Nuit Blanche a lieu le samedi 3 juin 2023. Place à la douceur estivale pour découvrir des projections lumineuses, des performances chorégraphiques et bien plus en compagnie d’un médiateur.trice et d’un.e interprète LSF qui vous guideront à travers ces créations contemporaines. Cette édition met la Seine à l’honneur sous l’œil avisé de Kitty Hartl, reconduite à la direction artistique après une 20e édition réussie en 2022.

Un aperçu du programme…

Parcours 1 : 19h – 20h30

Parcours 2 : 21h – 22h30

Voici quelques œuvres qui composeront ces parcours :

SHRINK, Lawrence Malstaf :

Une installation performative “de nature paisible et spirituelle” selon les mots de l’artiste belge. Une performance de corps suspendus dans l’espace, à la fois sensible et spectaculaire.

Découvrir le travail de l’artiste

DANSE SOUFIE, Rana Gorgani

Une performance de danse époustouflante entraînant le corps de la performeuse dans un état modifié de conscience. La danse soufie se distingue par un mouvement continu et rotatif supposant endurance, équilibre et concentration.

Découvrir le travail de l’artiste

RÉSONNANCE GÉOMÉTRIQUE, Javier Riera

Une projection lumineuse monumentale et envoutante dans le square du Vert-Galant de l’ile de la Cité vient transformer la nature dans la ville avec ses formes géométriques remarquables.

Découvrir le travail de l’artiste

SUNSET IN PARIS, Ludmila Rodrigues & Mike Rijnierse

Une sculpture lumineuse flottant sur la Seine. L’œuvre reproduit le phénomène du coucher du soleil, phénomène quotidien que nous ne regardons plus ou au contraire image la plus photographiée au monde. L’installation change les repères des spectateurs : la notion du temps et d’espace sont transformés : le soleil ne se couchera pas à l’heure habituelle, ni à l’ouest. Et, c’est un autre soleil qui déclenche les avalanches de photographies.

Découvrir le travail des artistes

INFOS PRATIQUES

>> Uniquement sur réservations auprès de Lara David : communication@accesculture.org07 82 81 70 27

Paris centre – le long de la Seine

L’adresse de départ vous sera communiquée lors de l’inscription.

Contact : 0782817027 communication@accesculture.org https://www.facebook.com/assoaccesculture https://www.facebook.com/assoaccesculture

