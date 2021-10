Paris Porte de Pantin île de France, Paris Nuit Blanche 2021 Porte de Pantin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 18h30 à 21h

gratuit

Une visite tactile et descriptive pour les personnes aveugles et malvoyantes Cette année, nous vous invitons pour une balade culturelle tactile et descriptive au parc de la Villette. Vous serez guidés par le conférencier Rémi de Fournas muni de ses maquettes tactiles, pour partir à la rencontre des œuvres présentées par Nuit Blanche. Partez à la découverte des principaux bâtiments de la Villette et de son histoire : son passé lié aux abattoirs, son présent à la musique… ________________________________________ NUIT BLANCHE… Cette manifestation artistique annuelle dédiée à la création contemporaine est organisée depuis 2002 par la Ville de Paris, chaque premier samedi du mois d’octobre. Le temps d’une nuit, la création contemporaine est mise à l’honneursous toutes ses formes. …2021 Nuit Blanche 2021 marque le début de l’Olympiade des Jeux Olympiques. L’Olympiade est une période d’attente entre deux Jeux Olympiques. Elle est ponctuée d’événements artistiques et culturels. Animations -> Balade Porte de Pantin Boulevard Sérurier Paris 75019

