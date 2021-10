Paris LE FOLIE'S PIGALLE île de France, Paris Nuit Blanche 2021 : Hardrock Striker, Novaj & Joe Lewandowsk LE FOLIE’S PIGALLE Paris Catégories d’évènement: île de France

Nuit Blanche 2021 : Hardrock Striker, Novaj & Joe Lewandowsk LE FOLIE’S PIGALLE, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

C’est en plein coeur de Paris dans le quartier historique de Pigalle que nous vous recevons avec un line up de choc pour une orgie de house made in france ! Au programme de cette NUIT BLANCHE 2021 : Hardrock Striker, Novaj & Joe Lewandowski [STAND DE TEST ANTIGENIQUE A L’ENTRÉE] Nouveauté à Folies Paris, vous pourrez vous faire dépister avec un stand de test antigénique que nous mettrons en place lors de la soirée en collaboration avec une pharmacie pour nos événements ! Billeterie : shotgun.live/events/nuit-blanche-2021-hardrock-striker-novaj-joe-lewandowski LINE UP ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ HARDROCK STRIKER (SKYLAX RECORDS / Fr) FB https://www.facebook.com/skylaxrecords SC https://soundcloud.com/hardrockstriker RA https://ra.co/dj/hardrockstriker BC https://skylaxrecords.bandcamp.com Official https://skylaxrecords.com Joe Lewandowski (SKYLAX RECORDS / Amsem / Fr) FB https://www.facebook.com/Lovondasky/ SC https://soundcloud.com/joelewandowski RA https://ra.co/dj/joelewandowski-fr Novaj 新し aka Di Barsotti (Novaj 新し Records/ Fr) FB https://www.facebook.com/Novaj-新し-211604895935999 SC https://soundcloud.com/mathias-barsotti SC https://soundcloud.com/novajrec RA https://www.residentadvisor.net/dj/dibarsotti PASS SANITAIRE • PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE pour faire le test ou pour accompagner le pass sanitaire • Cet été, l’entrée est conditionnée au pass sanitaire. – Vaccin parcours complet + 14 jours – Test PCR ou antigénique de moins de 48h – Certificat de guérison du Covid Une tente sera installée devant l’entrée du club avec des résultats en 15min pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps de se faire tester. Sinon, vous devez présenter à l’entrée une pièce d’identité + le QR code de votre test négatif ou de votre certificat : — sur votre smartphone (dans vos photos ou via l’appli Tous Anti Covid) — ou imprimé sur papier + d’infos officielles ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire Concerts -> Électronique LE FOLIE’S PIGALLE 11 place Pigalle Paris 75009

2, 12 : Pigalle (63m) 12 : Abbesses (289m)

Contact :skylax 0147073052 https://www.facebook.com/events/238555698221993

