Nuit Blanche 2021 en LSF Porte de Pantin, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

Parcours Nord : Une visite en français et LSF à la découverte des œuvres éphémères d’artistes contemporains… Événement incontournable ! Cette année, nous vous invitons pour des balades culturelles et artistiques dans le Grand Paris ! Au détour d’un sentier, des artistes contemporains envahissent l’espace avec des œuvres éphémères. Des médiateurs vous accompagnent, tout au long de ces parcours, avec des interprètes LSF pour vous permettre d’entrer dans l’univers de ces créateurs. Entrez dans l’univers d’Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, de Lélia Demoisi, de Nicolas Paolozzi et bien d’autres… Animations -> Balade Porte de Pantin Boulevard Sérurier Paris 75019

Intimité, Lélia Demoisy, 2020-2021

