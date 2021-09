Nuit blanche 2021 Collège des Bernardins, 2 octobre 2021, Paris.

Collège des Bernardins, le samedi 2 octobre à 20:00

À la nuit tombée et sous la lumière tamisée de ses voûtes cisterciennes, le Collège des Bernardins vous invite au voyage et à l’introspection pour cette nouvelle édition de l’opération Nuit blanche. The Pit est une installation vidéo de l’artiste Vincent Chevillon, réalisée lors d’un transatlantique à bord d’un voilier depuis l’île de San Atao au Cap-Vert jusqu’en Martinique dans l’archipel Caraïbes… une superbe invitation au voyage ! Monté en boucle, le film devient un moment de contemplation de l’océan, une parenthèse de méditation hors du tumulte de la rue. On y voit sans fin le passage de l’astre solaire d’un écran à l’autre, dans un mouvement presque hypnotique. Venez contempler le temps qui passe sous les voûtes centenaires du Collège des Bernardins ! À l’occasion de la Nuit blanche, l’exposition « Time lapses Us » de Vincent Chevillon dans l’ancienne sacristie du Collège des Bernardins sera exceptionnellement ouverte au public. Biographie Initialement formé aux Sciences de la Terre, Vincent Chevillon a grandi en Outremer (Martinique, Île de la Réunion). Il complète sa formation par des études en art, rejoint en 2010 le post-diplôme des Beaux-Arts de Paris, puis le programme expérimental SPEAP (Art-Science et Société) de Bruno Latour à Sciences-Po Paris en 2017-2018. Depuis 2014, il enseigne l’Espace et le Volume à La Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) à Strasbourg. Ses recherches convoquent différents champs d’études, navigant de l’anthropologie à la géophysique et iconologie. Il développe des dispositifs généralement évolutifs à partir d’éléments récoltés ou façonnés, des images, des récits qui se formalisent sous forme d’installations, d’éditions, d’œuvres numériques ou d’objets. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/nuit-blanche-2021

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T22:00:00