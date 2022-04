Nuit baroque Gonneville-sur-Honfleur Gonneville-sur-Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Gonneville-sur-Honfleur

Nuit baroque Gonneville-sur-Honfleur, 21 mai 2022, Gonneville-sur-Honfleur. Nuit baroque Gonneville-sur-Honfleur

2022-05-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-21 23:30:00 23:30:00

Gonneville-sur-Honfleur Calvados Gonneville-sur-Honfleur 20h00 “Duel d’archets baroques” Concert de Johannes Pramsohler et Roldán Bernabé à l’Église Saint Martin 21:30 h Visites guidées, aux flambeaux en extérieur

Château Le fleur

Eglise Saint Martin

