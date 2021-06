Nuit au musée Paul-Dini Musée Paul-Dini, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Villefranche-sur-Saône.

Musée Paul-Dini, le samedi 3 juillet à 19:00

**Curieuses visites** Les médiateurs vous présentent 4 nouvelles œuvres issues de la toute dernière donation de Muguette et Paul Dini, faite au mois de mai dernier. Pour suivre les médiateurs, rendez-vous à l’ espace Grenette à 19 h 15 et 19 h 45, puis à l’ espace Cornil à 20 h 15 et 20 h 45. Découverte conseillée à partir de 12 ans. Et tout au long de la soirée pour découvrir le musée en famille, livret-jeu et pochette famille vous attendent gratuitement dans les deux espaces d’exposition (conseillés pour enfants de 4 à 11 ans). **Le musée sera ouvert de 19h à 21h et sera exceptionnellement fermé l’après-midi.**

Entrée libre

Découverte de l’exposition « le musée fête ses 20 ans-volet 1 »

Musée Paul-Dini 2 place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône



