Feurs Loire Feurs Ouverture exceptionnelle.

Exposition temporaire : « Il était une fois, au musée de Feurs : Contes et légendes » en Playmobil.

Exposition permanente autour du peintre Charles Beauverie.

Animation spéciale. Pour plus d’informations, nous consulter. mairie.musee@feurs.fr +33 4 77 26 24 48 Musée de Feurs 3 Rue Victor de Laprade Feurs

