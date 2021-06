Saint-Étienne Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne Loire, Saint-Étienne Nuit au musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

### Au musée d’Art et d’Industrie Découvrez l’exposition Les Rubans de l’intime et les ateliers de sérigraphie proposés en résonance à cette dernière par l’association Inkoozing ! Le musée vous propose également de parcourir l’exposition photographique « Mon beau pansement », un soin artistique… issue d’une résidence artistique de la plasticienne rébecca (!) fabulatrice au CHU de Saint-Étienne, en collaboration avec le photographe Yannick Siegel. Vous pourrez également vous laisser surprendre par les contes des ateliers de la rue Raisin et assister à des interventions artistiques dans le jardin du musée, grâce au jazz manouche de Swing Trio et à la ginche ambulante de Twist N’Guinche. Des démonstrations de métiers à tisser et des médiations flashs de l’exposition et des collections du musée vous seront également proposées (durée : 15 minutes).

Réservation pour les visites flash, ateliers de sérigraphie et atelier conte. Concerts, visite libre du musée, exposition « Mon beau pansement » en accès libre.

Découvrez l’exposition temporaire Les Rubans de l’intime, et des ateliers de sérigraphie. Parcourez l’exposition photographique « Mon beau pansement », profitez de moments contés et de concerts. Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne 2 place Louis Comte, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Saint-Étienne Loire

2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T09:30:00;2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:55:00

