Nuit au Large, 17 juin 2022, .

Nuit au Large

2022-06-17 23:00:00 23:00:00 – 2022-06-17

9 12 Léonie Pernet + Mila Dietrich + Sara Zinger



En partenariat avec la Friche La Belle de Mai, l’équipe de Au Large Festival vous a concocté une soirée de folie en 2 temps : petit échauffement bonus sur le Toit Terrasse de la Friche de 19h à 23h dans le cadre de ON AIR, puis pour les plus ambiancés et férus de vie nocturne, rendez-vous à la Nuit au Large de 23h à 5h au Cabaret Aléatoire, toujours à la Friche La Belle de Mai.





LINE-UP

• Léonie Pernet (Infiné, Kill the dj – Paris, FR)

Electro

Suite à son premier album « Crave », Léonie Pernet, artiste-interprète, compositrice et percussionniste revient avec « Le Cirque de Consolation » un mélange parfait entre pop, musique électronique, néoclassique, percussions orientales et africaines. Dans ce nouveau projet Léonie lève le voile sur sa voix, plus émouvante que jamais, et nous offre des chansons aux textes racés et généreux. 11 titres riches et variées dans lesquels Léonie mélange les genres et les instruments avec une aisance folle.



• Mila Dietrich (Dark N Stormy – Paris, FR)

Techno

La techno dans la peau

Inspirée par la coldwave, l’EBM, et la trance, ses tracks au groove obsédant distillent des histoires lubriques et sombres. Prêtresse des exutoires nocturnes, des dédales suintants et des dancefloors sans lendemain, ses fulgurances technoïdes sauront vous guider à travers l’obscurité.



• Sara Zinger (Echo Orange – Paris, FR)

Electro, Techno, New wave

L’enfant prodige

Sara Zinger évolue dans le paysage de la musique électronique depuis plusieurs années. En 2018 elle remporte le BPM contest ( concours de producteur de musique électronique). Ses inspirations rock et new wave nous rappellent l’electroclash d’une certaine Miss Kittin. Animatrice radio chez RinseFM, journaliste musicale pour Trax et Modzik, on peut aussi l’apercevoir en tant que comédienne à la tv, Sara est une touche-à-tout. Proche de l’univers de la mode, elle compose également des musiques de défilés pour la fashion week Parisienne.

Retrouvez Léonie Pernet + Mila Dietrich + Sara Zinger au Cabaret Aléatoire vendredi 17 juin.

http://www.cabaret-aleatoire.com/

dernière mise à jour : 2022-05-25 par