Nuit au château : La Roche-Jagu – Raconte moi en grand ! Domaine départemental de la Roche-Jagu, 11 septembre 2021, Ploëzal.

Nuit au château : La Roche-Jagu – Raconte moi en grand !

Domaine départemental de la Roche-Jagu, le samedi 11 septembre à 20:30

Mise en récit et en images d’une histoire créée et racontée par les enfants des écoles de Ploëzal et Runan, de la maternelle au CM2 en collaboration avec le videoplasticien SCOUAP. Projection nocturne d’un film de 12 minutes sous forme de mapping géant et sonore sur la façade du château (création sonore de l’artiste Ajax Tow). * Ouverture de la cour du château dès 20h pour le contrôle des passes sanitaires. * Concert dès 20h30 sur la terrasse du bar du Petit Jagu : en début de soirée puis entre 2 projections, set musical en compagnie du Kannibal Swing Trio. * 22h puis 23h projection du film ” Raconte moi en grand La Roche-Jagu ! ” * Le bar du Petit Jagu est ouvert mais pas de restauration possible.

gratuit sur réservation au 02 96 95 62 35

Projection nocturne d’un film de 12 minutes sous forme de mapping géant et sonore sur la façade du château

Domaine départemental de la Roche-Jagu PLoëzal Ploëzal Côtes d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T23:00:00