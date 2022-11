Nuit Atypiques – Soirée-rencontre autour du chanteur occitan Eric Fraj Bazas, 2 décembre 2022, Bazas.

Nuit Atypiques – Soirée-rencontre autour du chanteur occitan Eric Fraj

2022-12-02 – 2022-12-02

EUR Les Nuits Atypiques et le Polyèdre de Bazas proposent une soirée-rencontre autour du chanteur occitan Eric Fraj.

19h00 – « Paroles d’artiste » avec Éric Fraj, chanteur, auteur, compositeur et écrivain animées par Patrick Lavaud, suivies d’un grignotage avant concert.

20h30 – Concert « La Vida ».

Accompagné par Morgan Astruc, Éric Fraj chante en occitan, en catalan, en espagnol, en italien…

Ses chansons évoquent la « vida », la vie, ses ombres et ses lumières, ses espoirs et ses renoncements, ses écoles buissonnières et ses routes balisées, ses chemins qui mènent partout ou nulle part. De Villon à Lorca, de Boudou à Benedetti, en passant par ses propres textes, Fraj, le frêne-sorcier, nous initie aux secrets de cet étrange voyage. Un beau récital, tout en délicatesse, pour celui qui vient de fêter ses 50 ans de chanson.

+33 5 56 65 12 46

Nuits Atypiques

