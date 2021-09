Paris Cité de la musique – Philharmonie de Paris (Amphithéâtre) île de France, Paris Nuit arachnéenne Cité de la musique – Philharmonie de Paris (Amphithéâtre) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nuit arachnéenne Cité de la musique – Philharmonie de Paris (Amphithéâtre), 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 2h

gratuit

Musique / Installation / Performance Avec Nicolas Crosse – Nieto – Marco Suárez-Cifuentes. Seul en scène, plongé dans l’obscurité, un squelette de lumière se fraie un chemin dans une gigantesque toile d’araignée, dont chaque fil, tendu dans l’espace et s’illuminant à l’envie, semble être une corde prête à vibrer et à résonner… En partenariat avec : Coproduction Ensemble intercontemporain, Philharmonie de Paris Site web du partenaire : https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/ Lien de l’événement : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/spectacle/22646-nuit-blanche-nuit-arachneenne?itemId=116101 Nuit Blanche -> Nuit Blanche Cité de la musique – Philharmonie de Paris (Amphithéâtre) 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (375m) 5 : Hoche (675m) Ligne 75 : Panthéon – Porte de Pantin Ligne 151 : Bondy-Jouhaux-Blum – Porte de Pantin Ligne E : station Pantin T3b : station Porte de Pantin

Contact :Cité de la musique – Philharmonie de Paris https://philharmoniedeparis.fr/fr https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis/ https://twitter.com/philharmonie?lang=fr Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

Luc Hossepied / EIC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cité de la musique – Philharmonie de Paris (Amphithéâtre) Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Cité de la musique – Philharmonie de Paris (Amphithéâtre) Paris