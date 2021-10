Paris L'Institut du Monde Arabe île de France, Paris Nuit Arabic Sound System L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 3 décembre 2021

de 22h30 à 5h

Les nuits Arabic Sound System témoignent du dynamisme de la scène électro du monde arabe. Chaque trimestre, et selon la thématique, le dancefloor est confié aux magiciens des platines les plus inspirés. Et Les Mille et Une Nuits défilent le temps d'une seule d'entre elles. Une soirée avec 5 ou 6 DJs sets, et un live avec Sarah Perez aka Sharouh, et ses productions inspirées du répertoire du Tunisien Raoul Journo.

L'Institut du Monde Arabe
1 rue des Fossés-Saint-Bernard
Paris 75005

