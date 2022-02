Nuit Arabic Sound System L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nuit Arabic Sound System L’Institut du Monde Arabe, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 12 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 :

samedi

de 22h30 à 05h00

payant

Dans le cadre des Arabofolies, festival musical, des arts et des idées. Découvrez une multitudes de concerts ! Chaque trimestre, l’IMA ouvre ses portes aux nuits Arabic Sound System qui témoignent du dynamisme de la scène électro du monde arabe. Le dancefloor est confié aux magiciens des platines les plus inspirés pour une soirée sans fin dans l’un des plus beaux espaces de Paris. Avec la participation de Urumi, Rachel Jugg, Paloma Colombe et Kabylie Minogue. Programme à venir L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005 Contact : https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/nuit-arabic-sound-system-1 Concert

Date complète :

2022-03-12T22:30:00+01:00_2022-03-12T05:00:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Institut du Monde Arabe Adresse 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Ville Paris lieuville L'Institut du Monde Arabe Paris Departement Paris

L'Institut du Monde Arabe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nuit Arabic Sound System L’Institut du Monde Arabe 2022-03-12 was last modified: by Nuit Arabic Sound System L’Institut du Monde Arabe L'Institut du Monde Arabe 12 mars 2022 L'Institut du Monde Arabe Paris Paris

Paris Paris