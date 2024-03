Nuit animée à la bougie Musée des écoles de Lille Lille, samedi 18 mai 2024.

Nuit animée à la bougie INSOLITE : Nostalgie, nostalgie, quand tu nous tiens … Ce musée est une vraie machine à remonter le temps : venez vous asseoir sur des bancs d’école, retrouvez cette atmosphère de cire et d’encre. … Samedi 18 mai, 20h30 Musée des écoles de Lille Gratuit – 40 places – matériel fourni –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

INSOLITE : Nostalgie, nostalgie, quand tu nous tiens … Ce musée est une vraie machine à remonter le temps : venez vous asseoir sur des bancs d’école, retrouvez cette atmosphère de cire et d’encre. Vos souvenirs vont ressurgir …

Au programme :

* Visite nocturne du musée, dictée du Certif à la plume et à l’encre violette, éclairée à la bougie, sans trop vous tacher les doigts.

* Focus sur les outils de projection de lumière. * Une projection en 16mm, un film fixe et un diaporama en diapositives vous transporteront un demi-siècle en arrière …

* Collation à l’ancienne

Musée des écoles de Lille 2, rue Frédéric Mottez, 59000 LILLE Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 52 33 15 https://www.facebook.com/Musée-des-Écoles-de-Lille-1725603311036664 [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 44 53 02 »}] Nostalgie, nostalgie, quand tu nous tiens …Ce musée est une vraie machine à remonter le temps : venez vous asseoir sur des bancs d’école, retrouvez cette atmosphère de cire et d’encre. Vos souvenirs vont ressurgir …

Puis, à la lueur d’une bougie, vous ferez une dictée du Certif à la plume et à l’encre violette, sans trop vous tacher les doigts.

Un film ancien 16mm sera projeté ainsi qu’un diaporama en diapositives Métro : Mairie de Lille ou Grand Palais – Parking à proximité.

© Guy PIODA