Nuit andalouse avec Abbas Righi, Sofien Zaidi et Abderrahim Abdelmounen L’Institut du Monde Arabe Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 21h00 à 22h30

.Public adultes. payant

L’Institut du monde arabe vous invite à célébrer en musique la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr, 27ème jour du Ramadan). Accompagnés par un orchestre virtuose conduit par Farhat Bouallagui, les trois prestigieux solistes Abbas Righi (Algérie), Sofiene Zaidi (Tunisie) et Abderrahim Abdelmounen (Maroc) se succéderont sur la scène de l’IMA pour nous emporter dans leurs magnifiques répertoires arabo andalous.

Abbas Righi

Né en 1984 en Algérie, passionné dès l’enfance par la musique savante de Constantine, fait ses débuts dès l’âge de 14 ans au sein de la zaouia Rahmania. Il rejoint l’ensemble régional de Constantine en 2007 puis l’ensemble national de musique andalouse en 2008, avec lequel il participe aux semaines culturelles algériennes en Iran et en Syrie, puis à des tournées en Algérie et en France.

Sa virtuosité et la qualité de ses prestations scéniques lui valent de remporter, en 2008 et 2009, les 2ème et 1er prix d’interprétation de la nouba Malouf au Festival National de Malouf.

Sofien Zaidi

Titulaire d’une maîtrise en musique et musicologie de l’Institut supérieur de musique de Tunis, est un artiste tunisien doté d’une voix puissante mais également un instrumentiste de haut niveau qui pratique le oud et les percussions. Il s’est produit dans de prestigieux groupes tunisiens – la troupe musicale de la ville de Tunis ou encore l’orchestre de la radiotélévision tunisienne. 1er prix du festival de Bougarnine à Tunis en 2006 et du festival de la Musique tunisienne en 2007 entre autres distinctions, Sofien Zaidi développe un répertoire musical patrimonial qui conjugue musiques sacrées et Malouf. Il a contribué à de nombreux événements culturels internationaux (le Festival international de la Musique universitaire au théâtre Royal du Maroc, le Festival International de Carthage) et s’est produit lors de concerts de musique tunisienne à Varsovie, Oslo, Bruxelles, Londres, Memphis… Il a présenté le spectacle « Brise tunisienne » à l’Institut du monde arabe en 2012.

Abderrahim Abdelmoumen

Abderrahim Abdelmoumen se distingue dans les musiques soufie et andalouse. Il a grandi au sein de la Zaouïa Seddekia à Tanger, une importante confrérie au sein de laquelle il a acquis les règles de l’art du chant soufi et reçu les principes et les valeurs du soufisme au contact de grands maîtres en la matière. Son talent vocal lui a permis d’explorer les secrets de la musique andalouse, dont il est considéré comme l’un des meilleurs interprètes au Maroc. Son œuvre musicale et sa virtuosité le conduisent à se produire sur de nombreuses scènes marocaines et internationales. Ses enregistrements avec des artistes du Maroc et de l’Espagne témoignent d’une grande sensibilité et d’une créativité qui ne trahit pas ses origines.

Orchestre

Farhat BOUALLAGUI, violon et chef d’orchestre

Kamel ABBASSI, violon

Abderrahim ALAOUI, violon

Abdelali BENKIRANE, percussions

Elyes GHOURABI, percussions

Mohamed HAFSI, contrebasse

Nidhal JOUA, kanoun

Sofiène NEGRA, oud

Faouzi SOUDANI, percussions

RÉSERVER SON BILLET

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005

Contact : https://www.imarabe.org/fr/spectacles/concert-nuit-andalouse-avec-abbas-righi-sofien-zaidi-et-abderrahim-abdelmounen https://billetterie.imarabe.org/selection/event/date?productId=10229198668175

DR