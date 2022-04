NUIT AMERICAINE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

NUIT AMERICAINE Épinal, 1 juillet 2022, Épinal.

2022-07-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-01

Épinal Vosges Commerces du centre-ville ouverts de 19h00 à minuit avec de nombreuses bonnes affaires.

Nombreuses terrasses et animations permanentes à l’initiative des commerçants : notamment Rue des Etats-Unis, Place des 4 Nations. epicentre.epinal@gmail.com +33 6 80 10 76 31 http://www.epicentreepinal.fr/ Épinal

