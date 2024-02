Nuit à la belle étoile Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, jeudi 25 juillet 2024.

Nuit à la belle étoile Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac Côtes-d’Armor

Sur réservation uniquement. Inscription à partir du 1er juin sur www.la-hunaudaye.com (places très limitées). Annulation en cas de fortes intempéries.

Ce sont les véritables habitants du château aujourd’hui. De poils et de plumes, discrets le jour mais actifs et visibles la nuit, il y a de nombreux animaux à observer autour des douves comme dans l’enceinte du château. Une soirée mêlant Histoire et zoologie, pour s’apercevoir qu’un Monument Historique est aussi un lieu de vie pour tout un écosystème.

Partenaire Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor. Sur réservation uniquement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 20:00:00

fin : 2024-07-25 09:00:00

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Nuit à la belle étoile Plédéliac a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André