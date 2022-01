Nuit à emporter – sacs surprise à emprunter Bibliothèque municipale de Tarascon Tarascon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bibliothèque municipale de Tarascon, le samedi 22 janvier à 10:00

Après leur succès l’année dernière, les « Nuits à emporter » reviennent cette année pour célébrer l’amour sous toutes les coutures. L’équipe de la bibliothèque vous concocte une sélection inédite d’ouvrages en emporter chez vous, à lire d’une traite, ou en prenant le temps… Les sacs sont disponibles au prêt dans la bibliothèque, pour adulte, adolescence, jeunesse.

Nombre de sacs limité. Jusqu’au 5 mars.

Bibliothèque municipale de Tarascon Avenue de la République 13150 Tarascon

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T18:00:00

