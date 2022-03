Nuit 104 des Fados Le CENTQUATRE-PARIS (104), 28 mai 2022, Paris.

Plusieurs décennies de cultures musicales portugaises sont mises en avant avec la présence de figures mythiques mais cette soirée porte également l’accent sur la création musicale contemporaine.

Cette Nuit 104 célèbre les talents portugais du fado, du fado plus traditionnel au fado revisité, en passant pas le fado queer, pour une soirée mêlant folklore et modernité.

Cette nuit propose également des spécialités culinaires portugaises et des activités artistiques et ludiques (jeux, stand de coiffure/relooking par Messieurs-Dames, stand de maquillage, dress code, photocall…) faisant l’essence de l’esprit Nuit 104.

Dans le cadre de la saison France-Portugal.

PROGRAMMATION :

Mariza

Difficile de chanter du fado dans l’ombre tutélaire de la diva éternelle Amália Rodrigues ? Pas pour Mariza, étoile de la musique portugaise depuis une vingtaine d’années, qui collectionne les prix internationaux. Capable d’interprêter le fado le plus traditionnel, elle sait aussi rompre avec lui en intégrant des arrangements contemporains.

Lina & Raül Refree

Lina est une vibrante chanteuse portugaise et Raül Refree un aventureux musicien et producteur espagnol (de la star Rosalia notamment) qui revisitent le fado en beauté. Ce lumineux duo éclaire d’un jour nouveau le répertoire grâce à une douce mais radicale transgression des codes du fado.

António Zambujo

Devenu en quelques années seulement une vraie star dans son pays, António Zambujo chante le fado avec une voix d’ange qui réunit en elle le masculin et le féminin. Son timbre enivrant s’exprime pourtant bien au-delà des frontières du fado, du jazz à la pop, dévoilant les profondeurs de l’âme de son pays.

Fado Bicha

À Lisbonne, il y a le fado chanté en habits noirs, qui fait couler des larmes, mais il y a aussi celui de Fado Bicha, flanboyant et coloré, qui fait danser. Pouvant être traduit par “fado queer”, Fado Bicha est un duo de barbus aux lèvres peintes qui réunit le chanteur et performeur Tiago Lila et le guitariste João Caçador. Usant d’une guitare électrique et de paroles anti-conformistes, ils se réapproprient librement le répertoire traditionnel.

Riot

Membre de Buraka Som Systema, groupe incontournable de la scène portugaise qui mêle le kuduro avec de l’electro, du breakbeat et du grime, Riot promet un set aventureux pour clore cette nuit aux couleurs lusophones.

Emile Omar

Pour échauffer vos corps et chauffer vos coeur, un traditionnel DJ set d’Émile Omar inaugure la Nuit 104. Ex-programmateur de Radio Nova et maître des soirées Tropical Discoteq depuis plus de 10 ans, ce dénicheur musical pause les bases de cette soirée aux couleurs vert, or et rouge.

