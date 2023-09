Nuisibles – Compagnie Alula Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Du jeudi 07 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

dimanche

de 17h00 à 18h00

samedi

de 16h00 à 17h00

vendredi

de 20h00 à 21h00

mercredi

de 15h00 à 16h00

.Tout public. payant

Sandrine Bastin et Perrine Ledent se sont rencontrées sur les planches. Après avoir sillonné la Belgique avec les marionnettes de Madame Sonnette, elles ont décidé de continuer l’aventure à deux ! Elles puisent dans leur intimité pour en sortir l’universel, s’attachant à explorer des thèmes qui leurs sont chers : la force fragile des liens tissés dès l’enfance, la complexité des logiques et des contradictions qui hantent l’être humain, et surtout sa capacité à transcender la réalité par l’imaginaire.

À hauteur des brins d’herbes, évoluent des animaux méconnus et souvent mal-aimés : les insectes communs. Par

la magie du théâtre, les voici agrandis, vaquant à leur occupation

favorite. L’élégante araignée épeire attend sa proie au centre de sa

toile. Le fascinant scarabée roule une boule de bouse en se guidant

grâce aux astres. La chenille du majestueux paon du jour se prépare à se

métamorphoser en chrysalide. La guêpe, nourricière, materne ses larves

qui s’interrogent sur l’origine du vivant. Hélas, ce monde fourmillant

d’activité pourrait bien être en péril…

Les impressionnantes marionnettes construites par Jean-Christophe

Lefèvre et Annick Walachniewicz, fidèles collaborateurs de la compagnie

Alula, restituent avec minutie la morphologie de chaque espèce.

L’esthétique soignée de la mise en scène et l’originalité de la

partition du compositeur Claude Ledoux, pointure de la musique

contemporaine, leur sert d’écrin. Cette fable naturaliste imaginée par

Sandrine Bastin et Perrine Ledent marche dans les pas de la philosophe

de la nature Vinciane Desprets. Elle alerte sur la disparition des

écosystèmes et la diminution de la population d’insectes tout en

transmettant le goût de s’émerveiller devant les fantastiques êtres

vivants qui nous entourent.

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/nuisibles

Loïc Le Gall