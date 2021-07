Pau médiathèque André Labarrère Pau, Pyrénées-Atlantiques Nuisances lumineuses, paysages, environnement et qualité de vie. Quelles nouvelles approches de l’éclairage dans les villes et les villages? médiathèque André Labarrère Pau Catégories d’évènement: Pau

Proposé dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. Aujourd’hui, les conceptions et techniques de l’éclairage public évoluent à la croisée des nouveaux enjeux de transition énergétique et écologique. L’ambition est de tendre vers une gestion différenciée tenant compte des espaces, de leurs usages et fonctions ; et des effets délétères des nuisances lumineuses sur l’environnement et les paysages nocturnes. La soirée organisée par le Pavillon de l’Architecture sera l’occasion de questionner les impacts des nuisances lumineuse et d’envisager des solutions concrètes à l’appui de projets et d’études menés localement. Seront abordés les thèmes suivants : – Lutter contre les nuisances lumineuses, protéger l’environnement et les paysages nocturnes : un enjeu de développement durable – Éclairer la ville au 21e siècle : normes, enjeux, technologies – Les nouveaux paysages nocturnes de la ville durable – La trame noire : un nouvel outil de gestion des nuisances lumineuses dans les territoires. Table ronde, Débat – Parcours découverte : les lumières du Hédas médiathèque André Labarrère Médiathèque André Labarrère, PAU 64 Pau Pyrénées-Atlantiques

