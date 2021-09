Nuisances lumineuses, paysage, environnement et qualité de vie Médiathèque Intercommunale André-Labarrère – MIAL, 15 octobre 2021, Pau.

Nuisances lumineuses, paysage, environnement et qualité de vie

Médiathèque Intercommunale André-Labarrère – MIAL, le vendredi 15 octobre à 17:00

Quelles nouvelles approches de l’éclairage dans les villes et les villages ? Aujourd’hui, les conceptions et les techniques de l’éclairage public évoluent à la croisée des nouveaux enjeux de transition énergétique et écologique. L’ambition est de tendre vers une gestion différenciée tenant compte des espaces, de leurs usages et de leurs fonctions ; et des effets délétères des nuisances lumineuses sur l’environnement et les paysages nocturnes. La soirée, organisée par le Pavillon de l’Architecture, sera l’occasion de questionner les impacts des nuisances lumineuses et d’envisager des solutions concrètes à l’appui de projets et d’études menés localement. * _Lutter contre les nuisances lumineuses, protéger l’environnement et les paysages nocturnes : un enjeu de développement durable_ par Bruno Charlier géographe, enseignant chercheur à l’UPPA. * _Éclairer la ville au XXIe siècle : normes, enjeux, technologies_ par Jean Bidegaray et Gregory Mendiboure – Ville de Pau . * _Les nouveaux paysages nocturnes de la ville durable_ par Lionel Bessiere – Quartiers Lumières . * _La trame noire : un nouvel outil de gestion des nuisances lumineuses dans les territoires_ par Thomas Contamine – CDA Pau Béarn Pyrénées et Marie Noëlle Moresmau – Pays de Béarn. **19h-20h :** débat avec le public **20h30 :** parcours découverte « les lumières du Hédas »

Gratuit. Sur inscription. Conférence à l’auditorium de la Mial.

Journées nationales de l’architecture

Médiathèque Intercommunale André-Labarrère – MIAL 10 place Marguerite Laborde, 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T17:00:00 2021-10-15T22:00:00