Randonnée gourmande Clos de la Girainerie, 13 mai 2023, Nueil-les-Aubiers.

Le comité des fêtes de Nueil les Aubiers réitère sa randonnée gourmande semi-nocturne. Cette randonnée aura lieu sur un parcours dînatoire d’environ 13 kilomètres.

Les inscriptions sont à effectuer avant le 10 mai par mail, téléphone ou envoi postal aux coordonnées ci dessous.

Comité des fêtes

10 Ter chemin du Gué de l’homme

79250 Nueil les Aubiers

Vous pouvez réserver en ligne sur le site Helloasso. Lien: https://www.helloasso.com/…/evenements/randonnee-gourmande

Merci de préciser votre nom et prénom, le nombre de personnes adulte et enfant, vos coordonnées téléphoniques et adresse mail ainsi que votre règlement.

Pour les règlements par chèque, celui ci sera à l’ordre du « comité des fêtes de Nueil les Aubiers ».

Les inscriptions sont limitées à 500 participants..

Clos de la Girainerie

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Nueil les Aubiers repeats its semi-natural gourmet walk. This hike will take place on a course of approximately 13 kilometers.

Registrations are to be made before May 10th by mail, phone or postal mail to the coordinates below.

Festival Committee

10 Ter chemin du Gué de l’homme

79250 Nueil les Aubiers

You can book online on the Helloasso website. Link: https://www.helloasso.com/…/evenements/randonnee-gourmande

Thank you to specify your name and first name, the number of people adult and child, your phone number and email address and your payment.

For the payments by check, this one will be with the order of « comité des fêtes de Nueil les Aubiers ».

Registrations are limited to 500 participants.

La comisión de fiestas de Nueil les Aubiers repite su paseo gastronómico seminatural. Esta caminata se desarrollará sobre un recorrido de aproximadamente 13 kilómetros.

Las inscripciones deberán realizarse antes del 10 de mayo por correo electrónico, teléfono o correo postal a la dirección que figura a continuación.

Comité des fêtes

10 Ter chemin du Gué de l’homme

79250 Nueil les Aubiers

Puede reservar en línea en la página web de Helloasso. Enlace: https://www.helloasso.com/…/evenements/randonnee-gourmande

Indique su nombre y apellidos, el número de adultos y niños, su número de teléfono y su dirección de correo electrónico, así como la forma de pago.

Si paga con cheque, hágalo a nombre de « Comité des fêtes de Nueil les Aubiers ».

La inscripción está limitada a 500 participantes.

Das Festkomitee von Nueil les Aubiers veranstaltet erneut seine halbnächtliche Gourmetwanderung. Die Wanderung findet auf einer ca. 13 km langen Strecke mit Abendessen statt.

Die Anmeldungen müssen vor dem 10. Mai per E-Mail, Telefon oder Post an die unten genannten Adressen erfolgen.

Festkomitee

10 Ter chemin du Gué de l’homme (Weg des Mannes)

79250 Nueil les Aubiers

Sie können online auf der Helloasso-Website buchen. Link: https://www.helloasso.com/…/evenements/randonnee-gourmande

Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen, die Anzahl der Personen (Erwachsene und Kinder), Ihre Telefon- und E-Mail-Adresse sowie Ihre Zahlung an.

Bei Zahlung per Scheck muss dieser auf « Comité des fêtes de Nueil les Aubiers » ausgestellt sein.

Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Personen begrenzt.

