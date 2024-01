Odyssée Nature – Visitez l’entreprise Odyssée Nature Nueil-les-Aubiers, jeudi 6 juin 2024.

Odyssée Nature – Visitez l’entreprise Odyssée Nature Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 14:00:00

fin : 2024-06-06 15:30:00

Accompagné d’un guide, salarié de l’entreprise, plongez dans les coulisses du Laboratoire Science et Nature. Vous découvrirez les étapes de fabrication des produits des marques Body Nature, Prosens, Centifolia et Guérandes Cosmectics. Profitez d’une parenthèse au cœur d’un écrin naturel où la biodiversité est préservée. Accès à la boutique en fin de visite. Sur réservation.

EUR.

Odyssée Nature 49 route de Saint-Clémentin

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@odyssee-nature.fr



L’événement Odyssée Nature – Visitez l’entreprise Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Bocage Bressuirais