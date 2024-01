Soirée tricot et jeux Bibliothèque Nueil-les-Aubiers, vendredi 15 mars 2024.

Soirée tricot et jeux Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-15 20:30:00

Partagez un moment convivial autour du tricot, du crochet et des jeux de plateau.

L’occasion de faire une partie, de découvrir et d’échanger ou simplement le plaisir de discuter autour de ces activités.

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr



