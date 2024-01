Papotes à partager Bibliothèque Nueil-les-Aubiers, mardi 23 janvier 2024.

Papotes à partager Bibliothèque Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 20:15:00

fin : 2024-01-23 22:00:00

Parent, grand-parent, professionnel… Profitez d’un moment privilégié de découverte, de transmission et d’échange

dans une atmosphère chaleureuse et conviviale afin de découvrir les trucs et astuces à utiliser avec les enfants.

En partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Nueil-Les-Aubiers.

Adultes, sur réservation.

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr



L’événement Papotes à partager Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Bocage Bressuirais