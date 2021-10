Orléans Orléans Loiret, Orléans Nuées Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Nuées Orléans, 27 novembre 2021, Orléans. Nuées 2021-11-27 19:30:00 – 2021-11-27

Orléans Loiret Orléans L’Ensemble Perspectives fête ses 10 ans en 2021.

Nous vous invitons à célébrer cet anniversaire en musique autour d’un nouveau programme festif, davantage axé sur la création, qui reflètera autant le chemin parcouru ces 10 dernières années que celui que nous emprunterons demain. Ce programme intitulé « Nuées », du nom d’une composition de Fabien Touchard, a comme sous-titre « Multitude formant un groupe compact ». Tallis – Finzi – Gershwin – Canteloube – Markeas – Touchard – Hession – Brel – A-ha … « Nuées »

