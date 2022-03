NUÉE Toulouse, 21 avril 2022, Toulouse.

NUÉE THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

2022-04-21 – 2022-04-21 THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau

Toulouse Haute-Garonne

10 EUR 10 20 Surgissant par éclats, plus ou moins lumineux, sur un écran digital, des mots et fragments de textes, écrits par Gilles Amalvi, entrent en résonance intime avec sa danse. S’y mêlent également la lumière en ardent clair-obscur de Caty Olive et la musique minimaliste aux nuances intenses de Pierre-Yves Macé, composée à partir d’éléments sonores recueillis au Vietnam.

De Emmanuelle Huynh .

Nuée nous emmène à la découverte du Vietnam. Seule en scène, enveloppée par moments d’une légère fumée, Emmanuelle Huynh déploie un langage corporel, tout en lenteur frémissante, qui laisse affleurer les signes de son histoire.

Surgissant par éclats, plus ou moins lumineux, sur un écran digital, des mots et fragments de textes, écrits par Gilles Amalvi, entrent en résonance intime avec sa danse. S’y mêlent également la lumière en ardent clair-obscur de Caty Olive et la musique minimaliste aux nuances intenses de Pierre-Yves Macé, composée à partir d’éléments sonores recueillis au Vietnam.

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-21 par