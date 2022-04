Nuée Marseille 3e Arrondissement, 11 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Nuée KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

2022-05-11 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-11 KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Spectacle solo.



S’inspirant notamment du parcours migratoire de son père vietnamien, Nuée explore la question des parcours artistique et personnel d’Emmanuel Huynh, tout en interrogeant l’influence réciproque d’un lieu sur nos corps, de nos corps sur un lieu. En dansant les différentes strates de ces cheminement entremêlés, elle fait rejaillir au plateau les corps (classique, post-moderne, butoh …) qui ont traversé sa pratique et habitent encore son corps de danseuse. A la manière de noms vietnamiens, écrits de manière illisible pour tromper les mauvais esprits, le corps d’Emmanuelle Huynh effectue une compression d’états, de symboles, comme autant d’idéogrammes physiques malaxés par la mémoire.



Conception et interprétation : Emmanuelle Huynh

Dramaturgie et textes : Gilles Amalvi

Lumières et scénographie : Caty Olive

Musique : Pierre-Yves Macé

Collaboration artistique : Jennifer Lacey et Katerina Andreou

Costumes : Thierry Grapotte

Ressources chorégraphiques et vocales : Florence Casanave, Nuno Bizarro, Ezra et Jean-Luc Chirpaz

Ressources en astrophysique : Thierry Foglizzo

Flûte enregistrée : Cédric Jullion

Prise de son et prise de voix au Vietnam : Brice Godard et Christophe Bachelerie

Voix Hanh Nguyen, Huong Nguyen, Ly Nguyen et Nguyễn Thuận Hải

Durée : 1h



