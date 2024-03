Nuèch del telh #4 Ostal del Telh (Orlhac) Aurillac, samedi 27 juillet 2024.

Nuèch del telh #4 La serada concèrts sus la terrassa de l’Ostal del Telh Samedi 27 juillet, 19h00 Ostal del Telh (Orlhac) mediacion@ostaldeltelh.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-27T19:00:00+02:00 – 2024-07-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T19:00:00+02:00 – 2024-07-27T23:59:00+02:00

Bolegar lo cap tot en biure una cervesa : quò’s pas simple mas li arribam a la Nuèch del Telh !

E aquesta annada quò serà lo grop CxK en tèsta d’afficha de la serada, amb una primièira partida e maitas suspresas !

Ostal del Telh (Orlhac) 1 Rue Jean Moulin, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 07 81 93 29 34 http://www.ostaldeltelh.org https://www.facebook.com/OstaldelTelh L'Ostal del Telh quò's una librariá multimédià, una sala de reunion equipada, un luòc de repeticions artisticas, d'espectacles per de fòrmas pichonas, una mediatèca fisica e numerica, un centre de formacion professionala. Mas tanben de burèus associatius, de cors de lenga e atelhièrs de cosina, un centre d'animacions, de las mòstras, un cadre de trabalh per las personas e los organismes atemats de la cultura occitana, la possibilitat d'un trabalh colaboratiu e de recèbre de conselhs, dels rescontres.

