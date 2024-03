Nudge Trio & Agami Spirit Gospel Troyes, jeudi 28 mars 2024.

Nudge Trio & Agami Spirit Gospel Troyes Aube

Découvrez en 1ère partie,

Nudge Trio et sa musique d’inspiration Soul et Funky

avec avec une touche de Pop !

Un Trio Chant / Guitare / Basse



Puis en 2nde partie de soirée,

Agami Spirit Gospel, un groupe de musique Gospel et variété composé de Comès, Frédérique, Célia, Indira et Jim.

Un quatuor dynamique et passionné qui se spécialise dans les performances musicales aux influences Blues / Gospel.



Deux rendez-vous à ne pas manquer !

Réservez vite votre table. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:30:00

fin : 2024-03-28

L’Apothèque

Troyes 10000 Aube Grand Est HB388@accor.com

