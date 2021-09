Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Núcleo Pagode Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

En manque de musique brésilienne ?!! Votre groupe Núcleo Pagode revient et vous donne cette fois-ci rendez-vous au 3C !!! (Café Culturel Citoyen – 23 Bd Carnot – Aix-en-Provence), le samedi 23 octobre à 20h00 Une nouvelle opportunité de vous retrouver dans un cadre convivial, de vous faire chanter, danser, partager notre passion ! Et de vous faire découvrir notre répertoire de musiques traditionnelles brésiliennes en mode Roda de Samba

Entrée libre

♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T22:00:00

