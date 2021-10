Nucleo Pagode Le 3C Café culturel citoyen, 23 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Nucleo Pagode

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 23 octobre à 20:00

Núcleo Pagode En « roda », autour de la table, les 13 musicien.ne.s et chanteurs.ses de Núcleo vous convient à chanter et danser avec eux, recréant l’ambiance des rodas enfiévrées de Rio. Alegria ! Le « pagode » (prononcez « Pagodje » ) est une des traditions musicales les plus importantes des banlieues de Rio. Dans une ambiance conviviale et détendue, chanteurs et musiciens invitent les gens de passage à se joindre au cercle des aficionados du samba. Beleza ! Plus d’infos : [https://www.facebook.com/nucleopagode](https://www.facebook.com/nucleopagode)

Entrée libre

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T22:00:00