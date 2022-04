Nucléaire et Féminisme La Parole Errante, 6 avril 2022, Montreuil.

Nucléaire et Féminisme

La Parole Errante, le mercredi 6 avril à 19:00

Nous poursuivons notre cycle atomique : à la suite de notre discussion sur le nucléaire et ses combustibles, le café librairie Michèle Firk vous invite le 6 avril pour s’entretenir autour du livre _Retour à la Hague_. La rencontre se fera en présence des trois autrices, Xavière Gauthier, Sophie Houdart et Isabelle Cambourakis. À l’heure où la France, ses dirigeants, ses lobbys nucléaires sont en pleine opération de réhabilitation de l’atome et projettent de couvrir le territoire de nouvelles centrales comme ce fut le cas dans les années 1970, la réédition de _La Hague, ma terre violentée_ montre qu’il était possible au tournant des années 1980 d’articuler discours féministe et antinucléaire. Un texte lyrique et incantatoire qui décrit ce que la construction de l’usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague fait aux paysages vécus et sensibles, à la terre des souvenirs de l’enfance, à cette presqu’île du Cotentin empoisonnée pour plusieurs centaines de millénaires. Un avant-propos en forme de correspondance à trois voix propose une réflexion sur ce que signifie vivre en territoire nucléarisé, tisse des liens entre La Hague et le Japon et débat de l’invisibilité de la question nucléaire. Xavière Gauthier, écrivaine et militante antinucléaire, a passé sa jeunesse dans le Cotentin, près de La Hague. Elle a fondé et animé la célèbre revue littéraire et artistique Sorcières. Les femmes vivent de 1976 à 1982. Elle est l’autrice de nombreux livres, parmi lesquels _Surréalisme et Sexualité_ (1971), _Les Parleuses_, avec Marguerite Duras (1974), _Le Lit-clos_ (1988), une biographie de Louise Michel, _La Vierge rouge_ (1999), ainsi que plusieurs ouvrages sur la lutte pour la dépénalisation de l’avortement. Elle vient de publier en 2021 On les appelait pétroleuses, galerie de portraits de communardes. Elle a été l’une des premières, en tant que militante antinucléaire, à articuler féminisme et écologie. Sophie Houdart, anthropologue et chercheuse au CNRS, travaille sur le Japon, et plus spécifiquement sur la vie dans la zone contaminée autour de Fukushima. Elle a publié plusieurs ouvrages parmi lesquels _La Cour des miracles._ Ethnologie d’un laboratoire japonais (CNRS, 2008) ou _Les Incommensurables_ (Zones sensibles, 2015). Isabelle Cambourakis, enseignante, éditrice et chercheuse indépendante, travaille depuis 2010 sur la sociohistoire des luttes et des mouvements sociaux et a publié plusieurs articles consacrés aux liens entre écologie et féminisme dans les années 1970 et 1980 en France. Elle a créé en 2015 la collection féministe « Sorcières » aux éditions Cambourakis. La question du nucléaire dans la Hague est d’autant plus d’actualité qu’elle se confronte ces derniers mois à un nouveau mouvement d’opposition ( [[https://www.facebook.com/piscinenucleairestop/](https://www.facebook.com/piscinenucleairestop/)](https://www.facebook.com/piscinenucleairestop/)). Le projet de construction de nouvelles piscines pour entreposer des combustibles fait finalement débat au sein d’un territoire largement acquis au nucléaire. La réédition du livre de Xavière Gauthier est une belle occasion d’enrichir nos luttes et nos imaginaires anti-nucléaires !

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



