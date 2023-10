« Le Coupable est dans la salle » – Nuces Nuces Valady Catégories d’Évènement: Aveyron

Valady « Le Coupable est dans la salle » – Nuces Nuces Valady, 7 octobre 2023, Valady. Valady,Aveyron « Le Coupable est dans la Salle » de Yvon Taburet. Comédie policière par la compagnie Le Théâtre à Moudre..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . 10 EUR.

Nuces

Valady 12330 Aveyron Occitanie



« Le Coupable est dans la Salle » by Yvon Taburet. Police comedy by Le Théâtre à Moudre. « Le Coupable est dans la Salle » de Yvon Taburet. Comedia policial de la compañía Le Théâtre à Moudre. « Der Schuldige ist im Saal » von Yvon Taburet. Kriminalkomödie von der Theatergruppe Le Théâtre à Moudre. Mise à jour le 2023-09-21 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Valady Autres Lieu Nuces Adresse Nuces Ville Valady Departement Aveyron Lieu Ville Nuces Valady latitude longitude 44.4421;2.4424

Nuces Valady Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valady/