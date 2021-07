Nubiyan Twist • Awori et Twani Post Tenebras Rock, 5 novembre 2021, Genève.

[ Nubiyan Twist ] Afro Jazz / Funk (UK) [Website](https://www.nubiyantwist.co.uk/?fbclid=IwAR1TkUsBDSBI8ZL44RK9YTCutViHj9LxXYYiidJrZ_Sok7wfQizvCDXDmHM) | [Facebook](https://www.facebook.com/NubiyanTwist/?fbclid=IwAR3CfU0McIVjraW4itU1MyXkoHAaXnqSDr1td7TeO1_7SN5GYnf8zEsT65c) | [Instagram](https://www.instagram.com/nubiyantwist/?fbclid=IwAR1v2ObzJu7Q2Izk467M6eErOOzVlwwTdR7JAi88RtZ0qILtpnJ-4VOoEJs) | [Youtube](https://www.youtube.com/user/NubiyanTwist) | [Soundcloud](https://soundcloud.com/nubiyantwist?fbclid=IwAR1HJtOciMnGElQlJ7V3OKtTA-yrg2AhQjquv4nZoulWlFff87SXqdh_S50) C’est sans nul doute l’un des collectifs les plus intéressants sur scène de cette jeune génération de musiciens anglais qui bousculent sans complexe les codes du jazz contemporain. Originaires de Leeds, c’est dans les clubs londoniens que ces interprètes au talent fou ont concocté leur agrégat exaltant de néo-soul, de jazz-funk, d’afro-groove et de broken beat. [ Awori et Twani ] Afrobeat, Hip hop (CH) [Facebook Awori](https://www.facebook.com/aworiii?fbclid=IwAR2u4fyGFRMIc_l5D4dvEdFxAUavbIq0mlWryDkUFqC_od_W5o2bRMFO4lE) | [Facebook Twani](https://www.facebook.com/mikaeltwani/?fbclid=IwAR0XQA0-7Y0H_XorLBiYyUnLS6bnJL11XLjIhkXjt1_mB6f_kIq-Ro80wNk) | [Spotify](https://open.spotify.com/album/7lgw8mTjjOG2f6qJ3nm8Dk?autoplay=true&fbclid=IwAR1h-APkoHCk6ME51foFOqPxCdkVzcF8awdCqcciMuE_MEnnz7b7-D5RJR0) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=XzngS1EaTlI) Awori, chanteuse / rappeuse ougandaise, fait appel à l’âme des grandes femmes africaines, en posant sa voix suave sur les rythmes hip-hop, R&B electro, et afrobeats du beatmaker lyonnais Twani. Cette ex-genevoise mélangeait déjà les genres dans les duos CaramelBrown et Kami Awori. Avec Twani, elle affirme une identité plus londonienne et afro-consciente dans cet album “Ranavalona”, titre hommage à une grande reine malgache, parfait pour aborder un automne promis à plus de liberté. Pour fans de Little Simz, The Streets et Massive Attack ——- Billets [PETZI](https://www.petzi.ch/fr/events/46190-ptr-usine-nubiyan-twist-awori-et-twani-ptr-usine-geneve/) Prélocs 26.- | Membres PTR 14.- | Sur place 28.- ATTENTION AUX ARNAQUES ! BILLETS EN VENTE CHEZ NOS PARTENAIRES UNIQUEMENT ——- Deviens Membre Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](https://ptrnet.ch/membritude/) ] ——- Transports Arrêt Palladium : 1, 14, 15, NC, NJ Arrêt Stand : 1, 14, 15, NA, NC, NJ, NK, NM Arrêt Bel-Air : 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 36, NA, NC, NE, NJ, NK, NO, NP, NT, NV Parking Hôtel des Finances (à 200m) Parking des Seujet (à 200m) Parking Gazomètres (à 700m) [www.ptrnet.ch](https://ptrnet.ch/)

